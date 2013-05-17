Україна переходить з газу на вугілля, а з вугілля робитиме газ

Про заявив Президент України під час наради з представниками влади і виробничого активу Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «цього року ми розпочнемо будівництво чотирьох заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля, і збільшуватимемо видобуток вугілля. За останні три роки обсяги його видобутку були збільшені на 15 млн тонн, і ми збільшуватимемо видобуток і надалі».

Як сказав Янукович, будівництво заводу з виробництва синтетичного газу - один з напрямків підвищення рівня енергобезпеки України і можливостей економії енергоносіїв, до яких держава вимушена вдаватися у зв'язку з ціною на газ, визначеною для України у 2009 році.

Янукович також відзначив, що зараз з метою економії газу, ціна на який значно вища, ніж у Європі, Україна системно запроваджує технології енергозбереження. Зокрема, на сьогодні країна повністю відмовилася від використання газу для виробництва електроенергії і здійснює модернізацію в металургійній галузі, зокрема, замінює печі, які працювали на газі, на печі, що працюють на пиловугільній суміші.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України заявляв, що немає необхідності нарощувати обсяги видобутку вугілля, поки не будуть споруджені заводи з його переробки на синтетичний газ.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.