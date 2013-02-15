Янукович розповів про плани на видобуток власного газу

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми почали скорочувати споживання газу, заміщувати його іншими енергоносіями та підняли видобуток власного газу. Це єдиний шлях, і ми цим шляхом пішли», - наголосив В.Януковича

«Чому ми це робимо? Тому що ми захищаємо себе, ми захищаємо свою економіку», - підкреслив він.

За словами В.Януковича, ціна, за якою Україна сьогодні купує газ, «є занадто високою». «Ми маємо найбільшу ціну у світі на газ. Якщо ми будемо цю ціну вкладати у собівартість нашої продукції, наші підприємства будуть неконкурентоздатними. Наша продукція, яку ми експортуємо, не буде знаходити ринків збуту», - зазначив Президент.

Окрім цього, за словами глави держави, нині в Україні реалізується низка проектів щодо заміщення газу вугіллям вітчизняного видобування. «Ми почали займатися заміщенням газу на вугілля і вугільні суміші. Ми прибрали газ з енергетики. Ми майже прибрали газ з металургійної галузі. Цього року почнемо будівництво виробництва синтетичного газу з вугілля», - зазначив Президент. Він додав, що у зв’язку з цим рівень видобутку вугілля в Україні значно підвищено.