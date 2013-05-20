ЗМІ: Бойовики угруповання «Хезболла» штурмують сирійські міста на боці військ Асада

Урядові сили і шиїтські бійці «Хезболли» намагаються захопити населене переважно сунітами місто Кусейр, розташоване неподалік від ліванського кордону, повідомляє Радіо Свобода.

Урядові війська використовують під час облоги артилерію і бойові літаки.

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Опозиційний Сирійський центр захисту прав людини повідомляє, що уже загинули щонайменше 52 особи. За повідомленнями очевидців, лояльні Асаду сили вже просунулися до центру міста.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий діяти, щоб запобігти отриманню «Хезболлою» сучасних видів зброї у Сирії.

Ізраїль не підтвердив і не спростував інформацію про те, що мав на меті блокувати передачу іранської зброї руху «Хезболла», і саме для цього два тижні тому завдав повітряні удари по території Сирії.