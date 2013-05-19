Сирійська армія вдарила по бойовиках із чотирьох фронтів

Сирійська армія в неділю проводить великомасштабний наступ на бойовиків озброєної опозиції по чотирьох фронтах: в Аль-Кусейері (провінція Хомс) біля ліванського кордону, в провінції Хама, в районі Барзе в провінції Дамаск і в Дераа на півдні країни поряд з Йорданією, повідомляє ліванський телеканал "Аль-Маядин".

Експерти називають операцію безпрецедентною в стратегічному і тактичному відношенні, передає телеканал.

Як передає РІА Новости, підрозділи сирійської армії атакували позиції бойовиків в Аль-Кусейрі вранці в неділю. Місцеві ЗМІ повідомляють, що штурму передувала артилерійська підготовка. Урядові війська опанували центральною, південною і західною частинами міста, запеклі бої ведуться на півночі Аль-Кусейра. За повідомленнями сирійських і ліванських ЗМІ, бойовики зазнають значних втрат, рахунок убитих і поранених йде на сотні. Військові залишили коридор безпеки на заході міста, через нього Аль-Кусейр залишають мирні жителі, які залишилися там. "Аль-Маядін" повідомляє, що армія приступила до розмінування районів, з яких були вибиті бойовики.

Ліванське національне інформагентство повідомило про ракетний обстріл з території Сирії міста Хермель на півночі Лівану, що знаходиться поблизу кордону. Про жертви і руйнування в результаті обстрілу не повідомляється.

Продовжується переслідування бойовиків у східних і північних приміських районах Дамаска, в Барзе армія продовжує переслідування бойовиків, за даними "Аль-Маядін", там було знищено близько 50 бойовиків, і район знаходиться під контролем урядових військ.