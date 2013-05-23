Лідери ЄС визначили 4 пріоритети в енергетиці

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених на засіданні Європейської Ради.

“Енергетична політика ЄС має забезпечити безпеку постачань для домогосподарств та компаній за доступними та конкурентними цінами безпечно та стабільно. Це надзвичайно важливо для європейської конкурентноздатності у світлі зростаючого попиту на енергетику від найбільших економік та високих цін на енергоресурси”, - написано у схваленому документі.

Лідери ЄС наголосили на важливості до 2014 року завершити втілення в національні законодавства положень Третього енергетичного пакету ЄС, а до 2016 року – побудову необхідних об’єднувальних транспортних енергетичних мереж для створення повноцінного єдиного енергетичного ринку ЄС.

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У висновках зазначається, що для цього необхідні інвестиції, які потребують створення в ЄС передбачуваного бізнес-клімату. Для цього, як йдеться у висновках, потрібно вже до осені затвердити перелік інфраструктурних об’єктів, які мають бути побудовані в Європі і є об’єктами загальноєвропейського інтересу.

Третій пріоритет – диверсифікація джерел постачання енерегоресурсів, в тому числі, за рахунок подальшого розвитку енергетики з відновлювальних джерел.

У своїх висновках лідери ЄС також наголосили на важливості продовження роботи з підвищення енергоефективності, в чому, на їх думку, є ще надзвичайно потужний потенціал.