Прасолов: Рівень тіньової економіки у 2012 р. становив 45% ВВП

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, посилаючись на заяву міністра економічного розвитку Ігоря Прасолова, яку він зробив 22 травня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної і антимонопольної політики.

«Він (Прасолов - УНІАН) повідомив, що в 2012 році рівень тіньової економіки в Україні за методом «витрати населення - роздрібний товарооборот» становить 45% від офіційного ВВП», - зазначається у повідомленні.

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За інформацією міністра, витрати населення на придбання товарів і послуг у 2012 році становили 1179,1 млрд грн, а оборот роздрібної торгівлі - 804,3 млрд грн.

«Тобто різниця між витратами населення на придбання товарів і послуг і оборотом роздрібної торгівлі становила - 374,8 млрд грн, що і є джерелом «тіньового» обороту товарів і послуг, з яких податки не були сплачені», - наголошують у Мінекономрозвитку.

Крім того, Прасолов повідомив, що при обсязі роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб у 405,1 млрд грн, сплачено податків 30,7 млрд грн. При цьому фізичними особами-підприємцями, які здійснюють торгову діяльність, при обсязі роздрібного товарообороту в 399,2 млрд грн, сплачено податків 3,8 млрд грн.

На думку Прасолова, у ситуації, що склалася, дуже важливим є ухвалення розробленого Мінекономрозвитку проекту закону «Про внутрішню торгівлю». Водночас міністр зазначив, що не менш ефективним може бути внесення змін до вже діючої нормативної бази.

«Дуже хотілося б, щоб у процесі дискусії вийти на спільну позицію всіх трьох груп інтересів - споживачів, виробників і торгових мереж про те, яким чином краще йти», - сказав Прасолов.

«На сьогодні потрібно, нарешті, нормалізувати ситуацію у внутрішній торгівлі, зробити її більш цивілізованою, особливо в маленьких містах і сільській місцевості», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, за останніми офіційними даними Мінекономрозвитку, які має в своєму розпорядженні УНІАН, рівень тінізації економіки України в першому кварталі 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р., за попередніми оцінками (оцінки дані в серпні 2012 р. по двох методах розрахунків з чотирьох, що використовує Мінекономрозвитку), зріс на 0,4 п.п., проте номінальний показник не змінився і залишився на рівні 34% ВВП, оскільки він виражається лише в цілих числах.

Єдиним методом розрахунку, який засвідчив зниження рівня тіньової економіки в Україні в січні-березні 2012 року, став монетарний метод, відповідно до якого даний показник скоротився на 3 п.п. і становив 26% від рівня офіційного ВВП.