Експерти: Ліміт на готівкові розрахунки виведе гроші з «тіні»

Таку думку висловили експерти під час круглого столу «Розвиток системи безготівкових розрахунків в Україні», повідомляє РБК-Україна.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру впевнений, що банки запропонують досить низькі тарифи за операції із залучення і проведення безготівкових розрахунків. До цього їх підштовхуватиме конкуренція за гроші клієнтів. За оцінками експерта, ресурсна база банківської системи завдяки обмеженню готівкових розрахунків може збільшитися як мінімум на 10%. «Ще один позитив масових безготівкових платежів - банки отримають дешеві гроші, яких сьогодні у них немає. Крім того, в разі обмеження сум готівкових платежів ми побачимо реальні об'єми вторинного ринку квартир, автомобілів».

Володимир Єременко, координатор комітету з питань банківської інфраструктури і платіжних систем Національної асоціації банків України оцінює приріст ресурсів банків ще оптимістичніше: «Банкіри вважають, що наявність в обороті більше 220 млрд готівкових гривень - це перекіс. Якщо хоч би 10% із загального готівкового обороту перейде в безготівкову форму, це відразу подвоїть залишки коштів на рахунках банків. Це розширить можливості кредитування, що створить можливість зростання економіки: створення нових робочих місць, підвищення зарплат, збільшення податкових надходжень і т.д».

В той же час експерти вважають, що Національний банк підійшов дуже м'яко до обмеження готівкових розрахунків. Наприклад, в багатьох країнах Європи діють обмеження в межах 1-2 тисяч євро. Охріменко вважає, що через п'ять років граничний рівень розрахунків готівкою в Україні можна було б ще скоротити із запропонованих зараз НБУ 150 тис грн. до 50 тис грн. У свою чергу Єременко пропонує ще нижчий поріг - 20-30 тисяч.

4 березня Національний банк України опублікував проект постанови «Про встановлення граничної суми готівкових розрахунків». Документ пропонує всі платежі понад 150 тис. грн. проводити виключно в безготівковій формі. Документ стосується операцій фізосіб з підприємствами, а також операцій між фізособами, що підлягають нотаріальному оформленню. Пропозиції до документа регулятор прийматиме до 8 квітня 2013 року.