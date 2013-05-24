З України видворили злодія в законі на прізвисько Бачіа

В Одеській області працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю у ході проведення оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію етнічній злочинності, затримали злодія в законі на прізвисько Бачіа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, з’ясувалось, що той прибув в Україну в лютому цього року, а на момент затримання перебував на території нашої держави з порушенням правил тимчасового перебування іноземців.

Працівники Державної міграційної служби відносно чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 203-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після цього його примусово видворили за межі України та заборонили в’їзд строком на 3 роки.