ЗМІ: Сьогодні у центрі Києва затримали російського «злодія в законі»

Про це повідомляє ІА «Прайм Крайм» з посиланням на свої джерела.

Неодноразово судимий уродженець Московської області К.Борисов був коронований в травні 1999 року в СІЗО № 2 Москви «Бутирка» групою «злодіїв у законі». Незадовго до цього «Костиль» був засуджений до 15 років позбавлення волі за бандитизм.

Звільнившись з Красноярська в лютому позаминулого року, «Костиль» повернувся до Підмосков'я, де посів високе становище в кримінальній єрархії, зазначається в повідомленні.

До України «злодій в законі» прибув напередодні з Росії через КПП Бачівськ у Сумській області. Відразу після перетину кордону автомобіль К.Борисова «Тойота Лендкрузер» взяли під спостереження українські оперативники. Через кілька годин після прибуття «злодія в законі» до Києва він був затриманий.

Сьогодні ж офіційною владою України було прийнято рішення про видворення К.Борисова за межі країни із забороною на в'їзд протягом 5 наступних років. За власним бажанням «Костиля» країною його депортації була обрана Туреччина, куди «злодій в законі» вилетів вечірнім авіарейсом «Київ - Стамбул».