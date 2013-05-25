Гей-парад у Києві: Міліція затримала близько 10 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому один із затриманих кинув димову шашку.

Всіх затриманих співробітники міліції помістили в автозак.

Після цього конфлікти були вичерпані і, щоб уникнути подальших можливих сутичок, правоохоронці пропустили учасників акції на територію студії ім. Довженка, щоб вони мали змогу безперешкодно розійтися після акції.

Як повідомляв УНІАН, «Марш рівності» спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали та транссексуали) розпочався біля кіностудії ім. Довженка за участю близько 50 учасників.

Спочатку гей-парад планувався у центрі Києва, однак суд заборонив проведення 25 травня, на День Києва, всіх заходів, окрім офіційних.