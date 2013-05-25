Марш рівності: У Києві почався гей-парад (фото та відео)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 чоловіків та жінок мають намір пройти до станції метро “Шулявська” по тротуару.

Уздовж проспекту Перемоги щільно припарковані автобуси з бійцями спецпідрозділів МВС, яких налічується декілька сотень.

Учасники акції на початку колони тримають транспарант “Мюнхен вітає місто-побратим Київ” - його несуть представники секс-меншин з Німеччини. Також у колоні знаходяться транспаранти “Гомосексуализм не болезнь. Подписано Леонидом Кучмой в 1993 году”, “Законопроекты 1155 и 0945 о запрете гомосексуализма - преграда в Европу”, “ЛГБТ за семьи и взаимопонимание”, “Украина не Россия. Зачем повторять глупости восточного соседа?”, “Нет законопроектам о пропоганде гомосексуализма!”.

Як повідомляв УНІАН, «Марш рівності» спочатку планувався у центрі Києва. Однак 23 травня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення заборонити проведення 25 травня у центральній частині столиці будь-яких публічних акцій, не пов’язаних зі святкуванням Дня Києва.

Джерело відео: Новости Донбасса

У зв’язку з цим оргкомітет прийняв рішення перенести місце проведення акції за межі центральної частини Києва.

Як зазначили в оргкомітеті акції, «ми розчаровані рішенням суду про заборону проведення публічних акцій в День Києва, у тому числі запланованого «Маршу рівності». Ми вважаємо, що правозахисна акція жодним чином не суперечить концепції святкування дня міста, а обмеження прав громадян на свободу зборів у цьому випадку є необґрунтованим та упередженим».

Планується, що у марші братимуть участь «провідні українські правозахисниці та правозахисники, дружні до ЛГБТ громадянки й громадяни, солідарні з Україною депутатки й депутати Європейського парламенту, представниці й представники офіційних делегацій із Німеччини, Швеції та Норвегії».

Як стверджують організатори, «прайд готується та відбуватиметься за широкої підтримки української громадськості, а також низки дипломатичних представництв, серед яких посольства Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, США, Швеції. Партнером «КиївПрайду-2013» виступає Мюнхен».

Підтримку надають провідні міжнародні правозахисні організації, серед яких - Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House.