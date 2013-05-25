Міліція склала адмінпротоколи на 13 противників гей-параду в Києві

Про це УНІАН повідомили у Відділ зв’язків з громадськість Головного управління МВС у м. Києві.

Як зазначили у ВЗГ, всіх затриманих було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де на них склали адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП.

Також в столичному главку зазначили, що охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, в якому брали участь близько 50 осіб, здійснювали 500 співробітників спецпідрозділів МВС.

Як повідомляв УНІАН, «Марш рівності» спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали і транссексуали) відбувся поблизу кіностудії ім. Довженка.

Спочатку гей-парад планувався у центрі Києва, однак суд заборонив проведення 25 травня, на День Києва, всіх заходів, окрім офіційних.