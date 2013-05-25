Міліція склала адмінпротоколи на 13 противників гей-параду в Києві
12:50, 25 травня 2013Суспільство
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Працівники міліції склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство стосовно 13 затриманих осіб, які намагалися сьогодні перешкодити проведенню гей-параду в Києві.
Міліція склала 13 адмінпротоколів на противників гей-параду
Про це УНІАН повідомили у Відділ зв’язків з громадськість Головного управління МВС у м. Києві.
Як зазначили у ВЗГ, всіх затриманих було доставлено до Шевченківського райуправління міліції, де на них склали адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП.
Також в столичному главку зазначили, що охорону громадського порядку під час “Маршу рівності”, в якому брали участь близько 50 осіб, здійснювали 500 співробітників спецпідрозділів МВС.
Як повідомляв УНІАН, «Марш рівності» спільноти ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали і транссексуали) відбувся поблизу кіностудії ім. Довженка.
Спочатку гей-парад планувався у центрі Києва, однак суд заборонив проведення 25 травня, на День Києва, всіх заходів, окрім офіційних.
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