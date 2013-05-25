Міністерство задоволене роботою міліції під час гей-параду

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

«Міліція зробила усе можливе, аби захід відбувся без надзвичайних подій», - підкреслюється в повідомленні.

Як нагадали в МВС, акція проходила з 10.00 до 10.30 поблизу кіностудії ім. Довженка. Усього зібралося близько 100 осіб, які провели флеш-моб.

Утім, зазначили в міністерстві, не обійшлося і без конфліктних ситуацій. Зокрема, навколо місця проведення акції зібралося близько 400 осіб, які висловлювали протест проти порушення християнських та етичних норм представниками сексуальних меншин.

Водночас на охорону громадського порядку «було розраховано достатню кількість міліції, яка діяла професійно та зробила усе можливе, аби не допустити сутичок», додали в МВС.

Незважаючи на те, що протестуючі декілька разів намагалися перекрити рух транспорту на проспекті Перемоги, правоохоронці відтіснили та розмежували учасників різнополярних заходів, і вже об 11.40 усі учасники акції протесту розійшлись, йдеться в повідомленні.

За порушення громадського порядку працівниками міліції затримано 13 осіб, яких доставлено до Шевченківського райуправління для перевірки. Відносно них складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, раніше в міліції інформували, що охорону громадського порядку під час “Маршу рівності” здійснювали 500 співробітників спецпідрозділів МВС. Водночас деякі ЗМІ писали, що учасників гей-параду, яких було близько 50, охороняли майже тисяча правоохоронців