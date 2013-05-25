Міністерство задоволене роботою міліції під час гей-параду

14:37, 25 травня 2013
Суспільство
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Міліція не допустила грубих порушень громадського порядку під час акції, організованої секс-меншинами у столиці.

Міліція охороняє гей-парад у Києві

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

«Міліція зробила усе можливе, аби захід відбувся без надзвичайних подій», - підкреслюється в повідомленні.

Як нагадали в МВС, акція проходила з 10.00 до 10.30 поблизу кіностудії ім. Довженка. Усього зібралося близько 100 осіб, які провели флеш-моб.

Утім, зазначили в міністерстві, не обійшлося і без конфліктних ситуацій. Зокрема, навколо місця проведення акції зібралося близько 400 осіб, які висловлювали протест проти порушення християнських та етичних норм представниками сексуальних меншин.

Противник гей-параду

Водночас на охорону громадського порядку «було розраховано достатню кількість міліції, яка діяла професійно та зробила усе можливе, аби не допустити сутичок», додали в МВС.

Незважаючи на те, що протестуючі декілька разів намагалися перекрити рух транспорту на проспекті Перемоги, правоохоронці відтіснили та розмежували учасників різнополярних заходів, і вже об 11.40 усі учасники акції протесту розійшлись, йдеться в повідомленні.

За порушення громадського порядку працівниками міліції затримано 13 осіб, яких доставлено до Шевченківського райуправління для перевірки. Відносно них складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, раніше в міліції інформували, що охорону громадського порядку під час “Маршу рівності” здійснювали 500 співробітників спецпідрозділів МВС. Водночас деякі ЗМІ писали, що учасників гей-параду, яких було близько 50, охороняли майже тисяча правоохоронців

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