Із України видворили «Гігу Одноокого» (фото)

Із України видворили «злодія в законі», відомого у кримінальних колах на прізвисько «Гіга Одноокий».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

«Гіга Одноокий» був затриманий в Україні працівниками ГУБОЗ спільно із співробітниками Державної прикордонної служби.

Як йдеться в повідомленні, затриманий потрапив у в’язницю Росії ще в 1997 році і останні 16 років перебував за ґратами. «Тоді чоловік попався на зберіганні наркотиків та ще й з підробленим паспортом. А потім з’ясували, що кримінальник розшукується за скоєння вбивства правоохоронними органами іншої держави», - зазначили в ГУБОЗ.

За даними правоохоронців, коронували його у колонії під час відбування покарання. Він має широке коло зв’язків у злочинному світі та користується авторитетом у кримінальному середовищі.

Після звільнення з місць позбавлення волі «Гіга Одноокий» прибув до України для поширення сфер свого кримінального впливу. УБОЗівці відразу відреагували на потенційну небезпеку та видворили «законника» з території нашої країни із забороною в’їзду терміном на 5 років, підкреслюється в повідомленні.