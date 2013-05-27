Журналісти не без бою встановили свій намет біля МВС (фото)

Співробітники міліції перешкоджали представникам журналістського руху “Стоп цензурі!” встановлювати біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України намет, що має стати інформаційним центром і нагадувати правоохоронцям про їхній обов'язок розслідувати обставини нападу на працівників ЗМІ у Києві 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, коли учасники руху прибули до будівлі МВС, до них вийшов представник міліції, запитав документи з дозволом на проведення акції. Відповідні документи йому були надані, проте він зазначив, що встановлювати намет не дозволяється, тому що це порушуватиме порядок благоустрою.

Водночас представники руху відмовилися виконувати його вимогу та почали встановлювати намет біля входу до будівлі МВС.

Під час спроби встановити намет учасників руху почав штовхати чоловік у штатському, який представився співробітником міліції.

У даний час журналісти встановили намет, за ними спостерігають співробітники міліції. Учасники руху зачитують свої вимоги до влади.

Як повідомляв УНІАН, рух “Стоп цензурі!” заявив, що встановить намет, аби щодня нагадувати правоохоронцям про їхній обов'язок розслідувати обставини нападу на журналістів Ольгу Снісарчук та Влада Соделя, встановити вину нападників і покарати тих працівників МВС, що не забезпечили громадський порядок і допустили побиття журналістів.

У "Стоп цензурі!" вважають, що минулого тижня представники МВС, а також з їхньої подачі низка політиків неодноразово і свідомо поширювали недостовірну і неперевірену інформацію щодо побиття журналістів 18 травня.

Тимчасовий інформаційний центр буде збирати матеріали про побиття журналістів 18 травня і контролювати хід виконання вимог Руху.

Довідка УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.

22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча глава МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.