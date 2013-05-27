Журналісти встановлять під МВС намет-нагадування про побитих колег

Як повідомили УНІАН у “Стоп цензурі!”, журналісти встановлять намет, аби щодня нагадувати правоохоронцям про їхній обов'язок розслідувати обставини нападу на журналістів Ольгу Снісарчук та Влада Соделя, встановити вину нападників і покарати тих працівників МВС, що не забезпечили громадський порядок і допустили побиття журналістів.

У "Стоп цензурі!" вважають, що минулого тижня представники МВС, а також з їхньої подачі низка політиків неодноразово і свідомо поширювали недостовірну і неперевірену інформацію щодо побиття журналістів 18 травня.

Тимчасовий інформаційний центр буде збирати матеріали про побиття журналістів 18 травня і контролювати хід виконання вимог Руху.

Зокрема, як зазначено у заяві “Стоп цензурі!”, учасники руху вимагають від Міністерства внутрішніх справ:

- ефективного розслідування побиття та перешкоджання професійній діяльності наших колег, із залученням фото та відео матеріалів, наданих журналістами, а також матеріалів журналістських розслідувань;

- проведення та оприлюднення результатів службової перевірки, а також порушення кримінальної справи щодо працівників МВС, які були присутніми під час побиття журналістів, та проігнорували дії нападників;

- публічного оприлюднення інформації про підстави, у т.ч. копії відповідних документів супроводження автомашинами ДАЇ БРДМ, що брав участь у сутичках на вул. Малій Житомирській;

- щотижневого публічного звіту про хід цих розслідувань та перевірок.

З сьогоднішнього дня в наметі будуть цілодобово чергувати журналісти руху.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Владислава Соделя, які знімали бійку.

"На нас напали близько 10 чоловік у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф. Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство. 21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті журналістів “5 каналу” Сніцарчук і газети «КоммерсантЪ» Соделя під час масової акції в Києві 18 травня. 22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча міністр МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.