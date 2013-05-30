Справа Оксани Макар: Адвокат Краснощока вважає, що преса перебільшила його провину

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявила сьогодні, 30 травня, після засідання Апеляційного суду Миколаївської області, який залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Завадська відзначила, що "участь журналістів у вирішенні кримінальних справ передбачена законом. Законом передбачено, що за повідомленням у пресі можна порушувати кримінальні справи, а те, наскільки преса втрутилася у провину мого підзахисного, - це абсолютно не допускається. Для цього є суд".

"До мене завжди звертаються з питаннями, і зараз є можливість у журналістів піти у бар "Рибка", в "Якіторію", поспілкуватися з цими дівчатами (дівчатами, які, як і в день вбивства Оксана Макар, відвідують ці заклади - УНІАН). Що вам заважає взяти участь у їх долі, а не в долі тих людей, чию визначає суд?", - відзначила адвокат.

Від подальших коментарів Завадська відмовилася. Раніше вона відмовлялася від контактів з журналістами.

Водночас адвокат потерпілої сторони у справі Макар Микола Катеринчук після засідання Апеляційного суду підкреслив у коментарі журналістам, що "не знає жодної справи, в якій було б вилито стільки "бруду" на вбиту жертву і було стільки замовлених статей, які стосуються не самого факту вбивства, а представника потерпілої - матері".

"Адвокати мають розуміти, що адвокатська етика не дозволяє цього робити, не можна переводити стрілки з убивць, характеризуючи аспекти життя постраждалої або матері", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року у Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, зґвалтували її та підпалили, намагаючись приховати сліди злочину. За підозрою у скоєнні даного злочину було затримано трьох чоловіків - Євгена Kpacнoщока, Артема Пoгocяна і Максима Пpиcяжнюка. Усі троє звинувачувалися у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Краснощоку, окрім цих двох статей, висувалася ще і ч. 3 ст. 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).

27 листопада 2012 року Центральний районний суд Миколаєва засудив: Краснощока - до довічного ув’язнення, Присяжнюка – до 15 років і Погосяна – до 14 років ув'язнення.

Апеляційні скарги на рішення суду у цій справі подала потерпіла сторона в особі матері загиблої дівчини Тетяни Суровіцької і усі троє засуджених.

Сьогодні, 30 травня, Апеляційний суд Миколаївської області залишив вирок суду першої інстанції без змін. Адвокати і потерпілих, і засуджених у справі про вбивство і зґвалтування Оксани Макар заявили, що подаватимуть касацію на дане рішення суду.