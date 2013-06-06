Суд відновив справу про незаконність приватизації «Криворіжсталі»
Господарський суд м. Києва відновив провадження у справі про незаконність приватизації "Криворіжсталі" за позовом промислово-фінансового консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз", підконтрольного бізнесменам Рінату Ахметову і Віктору Пінчуку.
Про це йдеться в документі, текст якого має УНІАН.
«Прийняти справу до провадження колегією суддів і призначити розгляд справи», - сказано в документі.
Як повідомляв УНІАН, Ахметов вважає, що уряд вкрав «Криворіжсталь» в України.
У червні 2004 року 93,02% державних акцій підприємства "Криворіжсталь" було продано за 4,26 млрд грн консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз" (ІМС), підконтрольному бізнесменам Ахметову і Пінчуку. У серпні 2005 року акції були повернені в державну власність.
24 жовтня 2005 компанія Mittal Steel Germany GMBH була визнана переможцем конкурсу з продажу 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь". Реалізаційна ціна - 24,2 млрд грн (стартова ціна - 10 млрд грн).
Генеральна прокуратура України своєю постановою від 6 лютого 2006 порушила кримінальні справи за фактами зловживання посадовими особами Фонду державного майна України службовим становищем при продажу 50% плюс 1 акції ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2003 році і 93,02% пакету акцій ВАТ « Криворіжсталь »у 2004 році.