У НБУ пояснили, навіщо вводять обмеження на операції з готівкою

Менше ніж через три місяці українці втратять право здійснювати великі покупки за готівку. З 1 вересня набере чинності обмеження на платежі в розмірі понад 150 тис. грн. Відповідну постанову вчора ухвалило правління НБУ, повідомляє Ъ.

Протягом літа Нацбанк зареєструє його в Мін'юсті, щоб учасники ринку встигли підготуватися до нових правил роботи. "Обмеження стосується операцій між фізичними особами, а також між фізособами та юрособами", - заявила вчора заступник глави центробанку Віра Ричаківська.

"У результаті введення обмеження ми розраховуємо на приплив 14-16 млрд грн ліквідності у фінансовий сектор протягом року. Це також має збільшити ВВП на 0,2% і знизити рівень доларизації економіки", - пояснила пані Ричаківська. У Нацбанку обіцяють контролювати розмір комісій банків за безготівкові платежі, однак не повідомляють як, сподіваючись, що конкуренція дозволить клієнтам обирати мінімальні комісії.

Банкіри підтримують рішення НБУ. "Підприємці, що будували свою роботу на тіньових схемах готівкових розрахунків, розуміють, що сьогодні вирішення питань, які виникають при використанні цих схем, стає дорожче, ніж вигода від їх застосування", - відзначає голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет. Введене обмеження є ліберальним у порівнянні з нормами інших країн: в Італії ліміт встановлений на рівні 1 тис. євро, у Франції його знизять з 3 тис. євро до 1 тис. євро, в Греції - 1,5 тис. євро, Бельгії - 5 тис. євро.

Тому банкіри вважають, що ліміт повинен бути нижчим. "Суму потрібно обмежити на рівні 50 тис. грн. Все одно таких великих покупок небагато, - зазначає голова правління Укргазбанку Сергій Мамедов. - Але при цьому уряду слід зобов'язати всі торговельні точки працювати через термінали, а також стимулювати підприємства перераховувати зарплату на картки. А самі банки повинні активніше розвивати платіжну інфраструктуру ".