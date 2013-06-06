Нацбанк обмежив готівкові розрахунки сумою 150 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська.

За словами представника НБУ, постанова Нацбанку, яка передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися у готівковій формі, і обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн, затверджена правлінням Національного банку України у четвер, і буде зареєстрована в Міністерстві юстиції найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 4 березня оприлюднив проект постанови про встановлення граничної суми готівкових розрахунків між фізичними особами у розмірі 150 тис. грн для громадського обговорення. Згідно з проектом, обмеження стосуються розрахунків відносно 1 особи за одним або кількома документами у межах одного дня, і тепер такі розрахунки понад 150 тис. грн здійснюватимуться з використанням банківських інструментів для здійснення безготівкових розрахунків (платіжна карта, поточний рахунок).

У грудні 2012 року голова НБУ Сергій Арбузов заявляв, що Нацбанк може встановити граничний розмір розрахунків готівкою для фізичних осіб, мінімум, 150 тис. грн вже у 2013 році, і більшість громадян навіть не помітять цієї норми, оскільки вона вводиться для відстежування недобросовісних платників податків.

Верховна Рада ухвалила закон, яким надала право НБУ вводити обмеження на розрахунки готівкою, восени 2012 року.