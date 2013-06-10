У профспілках розповіли про підводні камені у новій редакції Трудового кодексу

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

«Сьогодні у нас досить непогане трудове законодавство, яке адаптоване до існуючих ринкових умов. У новому проекті немає жодної позитивної зміни для найнятих працівників, тому що він виписаний на догоду великим підприємцям. Такий закон ухвалювати не можна», - сказав Волинець.

За його словами, згідно зі змінами до Трудового кодексу, які пропонують народні депутати від Партії регіонів Олександр Стоян і Ярослав Сухий (законопроект №2902), роботодавець може звільнити частину працівників або весь штат у разі проведення ними страйку. Більш того, роботодавця хочуть наділити правом звільнення працівника без узгодження з профспілкою. На думку Волинця, така норма призведе до того, що профспілки більше не зможуть захищати трудові права найнятих робітників.

«Також проект дозволяє роботодавцю не укладати з профспілкою колективний договір і самостійно регулювати внутрішні питання роботи підприємства власними наказами і розпорядженнями, якими можна буде визначати режим роботи підприємства, рівень зарплати, питання скорочення тощо», - зазначив Волинець.

За словами народного депутата (фракція «Батьківщина») Андрія Павловського, це вже не перша спроба влади ухвалити антисоціальний Трудовий кодекс.

«Закон істотно скорочує права найнятих робітників. Хоча це суперечить Конституції, яка забороняє приймати будь-які законодавчі акти, які звужують права людей, зокрема й соціальні», - сказав Павловський.

Нардеп відзначив, що новий проект наділяє роботодавців правом контролювати своїх співробітників, використовуючи при цьому відео- і аудіопристрої. На думку Павловського, це є нічим іншим, як втручанням в особисте життя працівників.

Крім того, учасники прес-конференції висловили невдоволення нормами проекту закону, що дозволяють звільнення найнятих працівників за розголошування інформації про роботу підприємства (розмір зарплати, чисельність співробітників тощо), а також звільненням самотніх матерів і нормою про надання права роботодавцям збільшувати робочий час, скориставшись яким власники підприємств зможуть продовжити робочий день і робочий тиждень.

Під час прес-конференції її учасники підписали відкрите звернення до голів парламентських фракцій, спікера парламенту Володимира Рибака, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова і Президента Віктора Януковича із закликом не допустити ухвалення запропонованої редакції Трудового кодексу. Свої підписи під зверненням, окрім вже названих учасників, поставили народний депутат (фракція ВО «Свобода») Михайло Блавацький, голова Народного руху України Василь Куйбіда, голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін, координатор об'єднання «Боротьба» Денис Левін і правозахисник Володимир Чемерис.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Конфедерація вільних профспілок України виступила проти ухвалення нової редакції Трудового кодексу, підготовленого депутатами від Партії регіонів Ярославом Сухим і Олександром Стояном, оскільки вона обмежує права найнятих працівників.

Віце-прем'єр-міністр України - міністр соціальної політики (грудень 2010 – грудень 2012) Сергій Тігіпко наприкінці 2011 року говорив про намір зосередитися в першу чергу на реформі трудових відносин. Проте Партія регіонів у листопаді 2011 року попросила тимчасово зняти з розгляду проект нового Трудового кодексу. Тігіпко обіцяв знайти компроміс із профспілками і роботодавцями і ухвалити законопроект після парламентських виборів у жовтні 2012 року.

Довідка УНІАН. Діючий Кодекс законів про працю України було ухвалено в 1971 році. Законопроект №2902 зареєстровано в парламенті 22 квітня 2013 року. До порядку денного проект поки що не включено.