Профспілки виступили проти проекту Трудового кодексу від ПР

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова КВПУ Михайло Волинець.

"Конфедерація профспілок вже направила скаргу до будапештського офісу Міжнародної організації праці України, а також до центрального офісу Міжнародної організації праці та до Міжнародної конфедерації профспілок зі штаб-квартирою в Брюсселі", - сказав М.Волинець, відзначивши, що новий Трудовий кодекс знижує рівень захисту найнятих робітників.

За його словами, в проекті нового Трудового кодексу передбачені стимулюючі заходи для роботодавців, які передбачають відсутність профспілок на підприємствах і установах.

"У кодексі зазначається, що якщо на підприємстві немає колективного договору і немає профспілки, а також уповноваженої особи від трудового колективу, то роботодавець регулює соціально-трудові відносини шляхом видачі внутрішніх нормативних актів", - пояснив він, відзначивши, що таким чином роботодавець отримує право регулювати всі трудові відносини шляхом видачі указів і розпоряджень, а також вносити нові норми до статуту.

При цьому, за словами М.Волинця, 143-а стаття нової редакції Трудового кодексу передбачає право роботодавця збільшувати робочий день до 12 годин і більше, а робочий тиждень - до 48 годин і більше. "Створюється враження, ніби спеціально закладаються протилежні норми, так статтею 39-ю того ж кодексу передбачено, що робочий день складається з 40 годин", - відзначив голова КВПУ.

Ще одним істотним недоліком нової редакції Трудового кодексу М.Волинець вважає можливість роботодавця встановлювати відеоспостереження за співробітником на робочому місці. "Якщо погіршити ситуацію на ринку праці, то напруження зростатиме", - зазначив він.

Присутній на прес-конференції народний депутат від партії УДАР Павло Розенко висловив думку, що сьогодні в парламенті немає необхідної кількості голосів для ухвалення цього проекту Трудового кодексу.

"Проект Трудового кодексу проходитиме повну процедуру розгляду, починаючи з першого читання. На сьогодні під цей законопроект голосів у парламенті немає", - сказав він.

При цьому П.Розенко відзначив, що прийнятий проект Трудового кодексу містить низку моментів, що насторожують.

"Народні депутати України від УДАРу звернулися до голови Верховної Ради з відповідним листом, в якому за допомогою юридичних формул довели, що проект Трудового кодексу має бути відхилений і не може розглядатися новим складом парламенту", - сказав П.Розенко.

За словами депутата, "ударівці" одержали відповідь від Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і праці – цей проект в другому читанні новим складом парламенту розглядатися не буде. "Ми одержали лист за підписом голови Комітету з питань соціальної політики і праці, в якому він зазначив, що згідно з регламентом проект Трудового кодексу свого часу не було включено до порядку денного сесії для його розгляду в другому читанні, і тому всі законопроекти, не включені до порядку денного нового складу ВР, вважаються відхиленими. Це стосується і проекту Трудового кодексу, який розглядав попередній парламент", - сказав П.Розенко.

Водночас, кажучи про чинне трудове законодавство, П.Розенко відзначив, що найбільшим роботодавцем і одночасно "порушником" є Кабінет міністрів України.

"Йдеться в першу чергу про ситуацію з невчасною виплатою заробітної плати", - пояснив він, відзначивши, що сьогодні в такій ситуації перебувають як мінімум 4,5 млн. бюджетників. За його словами, коштів, передбачених у держбюджеті на фінансування бюджетної сфери, "реально вистачить лише до жовтня".

"Фактично Мінфін і Кабмін дали пряму вказівку керівникам бюджетної сфери скорочувати штат своїх співробітників. Інакше слідом - кримінальна відповідальність за порушення бюджетної дисципліни", - відзначив П.Розенко.

При цьому він зазначив, що впродовж трьох місяців працівники бюджетної сфери одержували заробітну плату менше передбаченою бюджетом на поточний рік з тієї причини, що уряд цього року встановив розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери на 300 грн менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

"Тому працівник бюджетної сфери недоодержує від 300 до 1700 грн щомісячно", - пояснив депутат.

Довідка УНІАН. Нова редакція Трудового кодексу була подана на розгляд до парламенту 22 квітня. Необхідність ухвалення документа, на думку його авторів, обумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин в Україні у зв'язку з формуванням ринкових відносин і соціально-економічними перетвореннями. Відповідно, виник величезний масив проблем, які мають вирішуватися за допомогою трудового права.

«Підготовка нового кодифікованого акту в цій сфері пояснюється також тим, що діючий Кодекс законів про працю України був прийнятий ще в 1971 році і, незважаючи на численні зміни, вже застарів і не відповідає сучасним економічним умовам», - говориться в пояснювальній записці до нової редакції Трудового кодексу.