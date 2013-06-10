У Чернігові дівчину після катання на атракціоні забрала «швидка»

У Чернігові 25-річна дівчина травмувалася під час катання на американських гірках, повідомляє ТСН.

Юлія підвелася з крісла вся в крові. Виявилося, що під час катання вона напоролася на металеву ручку, яка розрізала їй підборіддя.

Їй викликали "швидку". У лікарні дівчині наклали три шви. Юлія написала заяву до міліції, аби ті з'ясували, як так вийшло – замість задоволення травма і шрам.

Оператор атракціону Євген Шаш припускає, що дівчина під час катання не дотрималась правил. А атракціон, мовляв, екстремальний, розслаблятись не можна.

Однак після випадку з Юлією керівництво парку атракціонів все ж пообіцяло звернутися до заводу-виробника гірок – за порадою як покращити конструкцію гірок і запобігти травмуванням.