У Чернігові дівчину після катання на атракціоні забрала «швидка»

19:08, 10 червня 2013
Суспільство
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Після катання на атракціоні в Чернігові обличчя дівчини було все в крові – на підборіддя у лікарні наклали три шви.

Дівчина поранила собі підборіддя / Фото : master.cn.ua

У Чернігові 25-річна дівчина травмувалася під час катання на американських гірках, повідомляє ТСН.

Юлія підвелася з крісла вся в крові. Виявилося, що під час катання вона напоролася на металеву ручку, яка розрізала їй підборіддя.

Їй викликали "швидку". У лікарні дівчині наклали три шви. Юлія написала заяву до міліції, аби ті з'ясували, як так вийшло – замість задоволення травма і шрам.

Оператор атракціону Євген Шаш припускає, що дівчина під час катання не дотрималась правил. А атракціон, мовляв, екстремальний, розслаблятись не можна.

Однак після випадку з Юлією керівництво парку атракціонів все ж пообіцяло звернутися до заводу-виробника гірок – за порадою як покращити конструкцію гірок і запобігти травмуванням.

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