У Чернігові затримано підозрюваного у вбивстві 4-річного хлопчика

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію, розповсюджену у соціальних мережах, підтвердив журналістам міський голова Олександр Соколов.

"Інформація про затримання підозрюваного відповідає дійсності. Він затриманий і зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ведуться слідчі дії", - сказав Соколов.

За інформацією, оприлюдненою у соціальних мережах, у скоєнні вбивства дитини підозрюється 15-річний підліток, який має проблеми із психікою.

На тему: Троє вбивць втікли з колонії, підкопавши огорожу

Хлопчик зник у Чернігові 4 червня. Вночі до чергової частини Чернігівського міського відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення від жительки Чернігова, що її 4-річний син пішов з дому гуляти на вулицю і не повернувся. Упродовж доби його розшукували понад 400 працівників міліції. Дитину було виявлено у лісопосадці району "Кордівка" у непритомному стані з тілесними пошкодженнями. Хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ч. 2 п. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.