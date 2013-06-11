Львівський аеропорт наполовину збільшив пасажиропотік, але продовжує пустувати
11:15, 11 червня 2013Суспільство
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У січні-травні 2013 року міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького збільшив пасажиропотік на 48,6% порівняно з 2012 роком - до 213,1 тис. пасажирів.
Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на 48,6%
У травні 2013 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 52,8% - до 60,813 тис. пасажирів, повідомляють Варіанти з посиланням на прес-служба аеропорту.
"Найбільше зростання пасажиропотоку в травні було зафіксовано на міжнародних повітряних лініях - 45,5% до показника квітня поточного року", - наголошується в повідомленні.
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Проте, попри такі показники, аеропорт "Львів" залишається фактично незаповненим, адже його пропускна здатність 7,3 млн пасажирів на рік.
Як повідомлялося, міжнародний аеропорт Львів у 2012 році збільшив пасажиропотік на 94% порівняно з 2011 роком - до 576 тис. пасажирів.
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