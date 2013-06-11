Авіадиспетчери заблокують небо над Європою: страйк охопить 10 країн

Диспетчери твердять, що проект позначиться на безпеці перельотів та на їхніх умовах роботи.

У середу по всій Європі очікують страйки та демонстрації.

У зв'язку з очікуваними проблемами в авіасполученні перевізників попросили вдвічі зменшити кількість рейсів, які обслуговують найбільші французькі міста.

Як очікують, починаючи з вівторка, через страйк буде порушена робота аеропортів Парижа, Ліона, Ніцци, Марселя, Тулузи та Бордо.

Кілька авіакомпанії, серед яких Easyjet, Lufthansa, Ryanair та British Airways, заявили, що страйк порушить їхню роботу.

У середу до страйку приєднаються відповідні профспілки з ще 10 країн: Австрії, Бельгії, Франції, Болгарії, Угорщини, Італії, Португалії, Іспанії, Британії та Словаччини.

Єврокомісія, яка готує зміни у регулюванні авіапростору в ЄС, хоче централізувати контроль за авіапотоками. Вона твердить, що в такий спосіб зможе втричі збільшити пропускну здатність регіону, скоротити витрати та зменшити затримки.

Згідно з планом, багато національних систем контролю авіаруху зіллються у дев'ять об'єднань, а плануванням маршрутів займатиметься новий європейський орган.

Французькі профспілки називають це наступом на сектор та кроком у напрямку приватизації.

У квітні ініціативу Єврокомісії розкритикувала Європейська федерація працівників транспорту, яка назвала її "безкінечним процесом лібералізації, дерегуляції та скорочення видатків".

BBC Україна