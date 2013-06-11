МЗС наполегливо не рекомендує українцям гуляти центром Стамбула

Міністерство закордонних справ України продовжує рекомендувати громадянам України утриматися від перебування в центрі Стамбула, передусім в районі площі Таксім, пішохідної вулиці Істікляль, районі Бешикташ та площах, вулицях і кварталах, суміжних із зазначеними об’єктами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, під час протестних акцій в Туреччині не зафіксовано випадків насильства чи нетолерантного ставлення до іноземців, в тому числі до громадян України. У Стамбулі та інших містах, де впродовж вихідних відбувалися акції протесту, безперебійно працює туристична, транспортна та інша необхідна громадська інфраструктура. На даний момент певну загрозу для безпеки і здоров’я громадян може становити безпосередня участь чи випадкове перебування в епіцентрах сутичок демонстрантів з поліцією.

На тему: Спецназ розганяє демонстрантів у Стамбулі, застосовуючи сльозогінний газ

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині два тижні тривають антиурядові демонстрації, які розпочалися у Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі у центрі міста. Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини і звинувачують владу в тому, що вона втручається в життя простих громадян.

Сьогодні вранці поліцейський спецназ розігнав демонстрантів на площі Таксім у центрі Стамбула; правоохоронці застосували проти протестувальників водяні гармати і сльозогінний газ.