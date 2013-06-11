Спецназ розганяє демонстрантів у Стамбулі, застосовуючи сльозогінний газ

Як повідомляє Associated Press, поліцейські вже подолали барикади. Вони застосували сльозогінний газ.

Поліцейські діють під прикриттям бронетехніки. Вони оточили площу і заблокували всі виходи з неї.

Reuters повідомляє, що на площі перебували невеликі групи протестувальників. Вони почали закидати поліцейських «коктейлями Молотова», передає телеканал «Аль-Джазіра». У прямому ефірі телеканалу показали, як поліцейські застосували проти протестувальників водомети.

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Раніше прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обіцяв зустрітися з мітингувальниками і обговорити їхні вимоги. Губернатор Стамбула, у свою чергу, вибачався за надмірно жорсткі дії поліції.

Протести у Туреччині почалися після того, як влада розігнала мирні виступи проти реконструкції площі Таксим і прилеглого до неї парку Гезі. Незабаром заворушення охопили багато великих міст країни, а протестувальники почали вимагати в тому числі і відставки прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Лента.ру