Арбузов очолив раду з відбору інвестпроектів під держгарантії

Про це сказано у постанові Кабінету міністрів України №404 від 3 червня, опублікованій на офіційному сайті уряду.

Згідно з текстом постанови, Кабмін створив раду з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії. Головою цієї ради призначено першого віце-прем'єр-міністра, його заступником - міністра фінансів. Також до складу ради увійшли міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Національного банку (за його згоди) і віце-прем'єр-міністр згідно з розподілом функціональних повноважень (член фінансово-кредитної ради з правом голосу не на постійній основі).

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Цією ж постановою Кабмін затвердив положення про фінансово-кредитну раду, відповідно до якої створена рада уповноважена розглядати проекти соціально-економічного розвитку, фінансування яких передбачається під держгарантії а також подавати пропозиції Кабміну щодо надання таких гарантій.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі щорічним посланням Президента до Верховної Ради України, обсяг державних гарантій, покликаних забезпечити фінансування пріоритетних інвестиційних проектів, повинен становити не менш як 5% обсягу валового внутрішнього продукту. Як випливає з документа, показник інвестиційних витрат повинен стати орієнтиром при підготовці проекту бюджету 2014 року і на подальшу перспективу.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік», обсяг державних гарантій становить 50 млрд грн. Реальний ВВП у 2012 році збільшився на 0,2% і становив 1,409 трлн грн.