У Кабміні обіцяють захистити права інвесторів

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов має намір проводити регулярні зустрічі з іноземними послами на предмет запобігання порушенням прав власності інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

«Враховуючи особливу увагу, яку приділено в державній Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки поліпшенню інвестиційного клімату, захист власності іноземних підприємств буде гарантовано», − зазначив Сергій Арбузов.

У зв'язку з цим, перший віце-прем'єр-міністр має намір вже найближчим часом проводити регулярні зустрічі з іноземними послами, в рамках яких спільними зусиллями будуть вирішуватися питання щодо скарг іноземних інвесторів на ганебні випадки захоплення їхніх підприємств рейдерами. Так, перші зустрічі заплановані вже цього місяця з послами країн ЄС.

На думку Сергія Арбузова, така співпраця допоможе поліпшити інвестиційний клімат і залучити іноземний бізнес в Україну. Він також зазначив, що запобіганню випадків захоплення іноземних підприємств сприятиме відновлення та активізація Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидія незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

Рішення про відновлення роботи Комісії було прийнято на засіданні уряду. Відповідною постановою також відбулося переформатування її складу. Зокрема, Комісію очолив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Крім цього, значно підвищений загальний статус цього органу. Тепер до керівництва органу залучені перші особи міністерств і відомств, а не їх заступники, як було раніше. Зазначені дії сприятимуть більш оперативній та ефективній діяльності цього органу.

За його словами, прийняття відповідного рішення урядом дозволить провести перше в цьому році засідання комісії вже найближчим часом.