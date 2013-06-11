ЗМІ: Дітей оздоровлюють в руїнах, а в МОЗ зробили 5-зірковий ремонт (відео)

Як з'ясували журналісти, за роки незалежності 100-річна будівля санаторію "Юність", де наприкінці травня загинула 10-річна Діана Сідельник, не ремонтувалася жодного разу.

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Подібна ситуація й у багатьох інших санаторіях країни, повідомляє ТСН.

Так, дитячий санаторій "Барвінок" під Києвом, що також спеціалізується на туберкульозних хворих, не отримував коштів на ремонт з 2008 року. А ось будівля Міністерства охорони здоров'я – за віком така ж, як санаторій "Юність" – в ідеальному стані. В грудні тут зробили капітальний ремонт.

З приходом Раїси Богатирьової в крісло міністра кошти з бюджету на ремонт адміністративної будівлі МОЗу виділяються щорічно. В 2011 році чиновники на реконструкцію власних кабінетів витратили майже 2 млн грн. Однак цих коштів виявилося мало - і в 2012 на міністерські фасади пішло ще 400 тис. бюджетних коштів.

Цих грошей з головою б вистачило аби відремонтувати історичний корпус санаторію Юність.

З приходом в крісло міністра Раїса Богатирьова пообіцяла велику реформу медицини. Тим часом перенесла свою приймальню у більш просторе приміщення та зайняла майже ціле крило міністерської будівлі.

Дубові двері, дорогий кахель, килимові доріжки - це і є нова приймальна Раїси Богатирьової.

З'явилися біля міністерської приймальні й нові туалети: кахель італійський, сантехніка швецька. Унітаз міністра коштує близько 4 тис. грн, рукомийник – 2 тис. грн.

Крім нового кабінету міністр Богатирьова отримала і нову державну дачу. Точніше стару державну віллу знесла, аби поставити нову.