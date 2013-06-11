Янукович натякнув Богатирьовій, щоб не чекала, поки гряне грім
Президент заявляє, що Фонд регіонального розвитку цього року має запрацювати на повну потужність.
Державний фонд регіонального розвитку, що формується за рахунок коштів державного бюджету, має запрацювати на повну потужність до кінця поточного року і в 2014 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Комітету економічних реформ.
«Фонд регіонального розвитку цього року і 2014 року має запрацювати на повну потужність, щоб ми на практиці бачили, що кошти йдуть на розвиток», - зазначив Президент.
При цьому він підкреслив, що обсяг фінансування такого фонду має був відповідним.
«Щоб не було це сміховиськом, коли ми 800 млн ділимо на розвиток регіонів. Це соромно. Я пам'ятаю, як ми раділи у 2007 році, коли ми виділили близько 8 млрд. Але цього мало. У регіони потрібно виділяти коштів набагато більше, щоб організувати нормальне якісне життя людей», - наголосив глава держави.
Разом з тим, показної роботи Президент не чекає. «Колиу ЗМІ критикують і показують міністерства і відомства, їх апартаменти, а в лікарнях санвузли не працюють, і стелі і балкони валяться – така робота нікому не потрібна. Не чекайте, коли грім пролунає», - попередив Янукович.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ Янукович закликав за підсумками першого півріччя переглянути державний бюджет у бік збільшення.