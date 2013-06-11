Янукович натякнув Богатирьовій, щоб не чекала, поки гряне грім

Державний фонд регіонального розвитку, що формується за рахунок коштів державного бюджету, має запрацювати на повну потужність до кінця поточного року і в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Комітету економічних реформ.

«Фонд регіонального розвитку цього року і 2014 року має запрацювати на повну потужність, щоб ми на практиці бачили, що кошти йдуть на розвиток», - зазначив Президент.

При цьому він підкреслив, що обсяг фінансування такого фонду має був відповідним.

«Щоб не було це сміховиськом, коли ми 800 млн ділимо на розвиток регіонів. Це соромно. Я пам'ятаю, як ми раділи у 2007 році, коли ми виділили близько 8 млрд. Але цього мало. У регіони потрібно виділяти коштів набагато більше, щоб організувати нормальне якісне життя людей», - наголосив глава держави.

Разом з тим, показної роботи Президент не чекає. «Колиу ЗМІ критикують і показують міністерства і відомства, їх апартаменти, а в лікарнях санвузли не працюють, і стелі і балкони валяться – така робота нікому не потрібна. Не чекайте, коли грім пролунає», - попередив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ Янукович закликав за підсумками першого півріччя переглянути державний бюджет у бік збільшення.