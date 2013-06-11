У Києві презентували заходи до 1025-річчя Хрещення Русі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили учасники прес-конференції у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі.

За словами керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського Антонія (Паканича), основні святкові заходи в Києві відкриються 27 липня молебнем на честь Хрестителя Русі на Володимирській гірці.

У той же день у Києво-Печерській лаврі відбудеться Вечірнє богослужіння, а вранці 28 липня - святкова Божественна літургія.

За словами митрополита Антонія, цього року в ювілейних урочистостях у столиці візьмуть участь представники 15 помісних православних церков. Також до Києва в ці дні очікується прибуття великої кількості паломників, яких розмістять у монастирях.

«З кожним роком це свято все більше стає всенародним, в ньому бере участь молодь, для якої православна віра визначає сенс життя», - зазначив керівник справами УПЦ.

Рок-музикант, керівник міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олег Карамазов розповів про ключову подію святкових заходів у столиці - про зустріч мощів святого рівноапостольного князя Володимира. Святиню доставить до Києва міжнародний Хресний хід, який 29 травня стартував у Владивостоці, пройде територією Росії, Білорусі, і на початку липня перетне український кордон.

27 липня, на Хрещатику, ковчег з мощами Хрестителя Русі зустрінуть Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, Блаженніший Митрополит Володимир та ієрархи помісних православних церков.

«Це буде не просто концерт. На Хрещатику ми створимо свято з глибоким сенсом. Хрещення Русі - важлива духовна подія для нас, православних людей. Це привід розповісти молоді про те, що ми знаємо про Вітчизну та історії. Наші Предстоятелі вийдуть на святкову сцену, привітають і благословлять народ, після чого відбудеться масштабний концерт», - розповів О.Карамазов.

За словами Карамазова, під час концерту на екранах покажуть історичні сюжети про Хрещення Русі, які будуть чергуватися з виступом відомих музикантів, богословів, представників культури, громадських діячів, спортсменів і навіть космонавтів.

«У День Хрещення Русі плануємо зафіксувати рекорд - зібрати найбільший за всю історію народний хор з киян та гостей міста. Люди, які зберуться на Хрещатику, виконають три найулюбленіші пісні - українську, російську і білоруську. Пісні заздалегідь будуть відібрані шляхом голосування у соціальних мережах. У день виконання тексти пісень можна буде бачити на екранах, всі зможуть співати хором - це об'єднає і учасників, і глядачів!», - додав О.Карамазов.

Як повідомив голова Київської міської адміністрації Олександр Попов, до ювілейних урочистостей на благоустрій Києва міська влада виділила 30 млн. грн. Зокрема, на ці кошти викладають мозаїку із зображенням сцен Хрещення Русі в основі колони Магдебурзькому праву, реставрують Володимирську гірку, деякі православні храми та ін. На Співочому полі готують грандіозну виставку квітів, присвячену Хрещенню Русі.

Член правління МГО «День Хрещення Русі» Олексій Омельяненко розповів про початок будівництва на березі Дніпра, під стінами Києво-Печерської Лаври, храму на честь Хрестителя Русі і головною хрещенській купелі країни.

«Перший камінь храмового комплексу плануємо урочисто закласти у святкові дні. У структуру увійде парафіяльний храм, дзвіниця, водохресні купелі, музей православ'я і діорама «Хрещення Русі», - повідомив О.Омельяненко.

У свою чергу, директор Інституту археології Петро Толочко повідомив про те, що в Києві в 26 і 27 червня пройде міжнародна наукова конференція, на якій зберуться відомі фахівці та вчені з історії Київської Русі.

Член Виконкому Національного Олімпійського комітету України, призер Олімпійських ігор Олександр Крикун зазначив, що до ювілейних урочистостей приєднаються відомі спортсмени.

«Без духовності не може бути високих досягнень», - підсумував він.

Серед святкових заходів, в цьому році, також заявлено фестиваль-свято церковного дзвону «Слава тобі Боже», який пройде в Росії, Україні та Білорусі.

Для організаторів прес-конференції стало приємною несподіванкою те, що тема святкування Хрещення Русі викликала великий інтерес в українських і російських ЗМІ: на прес-конференції були присутні 18 знімальних груп телеканалів і близько 30 представників друкованих та електронних ЗМІ.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

Починаючи з 2007 року традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».