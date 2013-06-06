Прес-конференція: «1025-річчя Хрещення Русі: святкові заходи в Києві»

11 червня об 11.00 в Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі (Голосіївська пустель) http://goloseevo.com.ua (Київ, вул. Полковника Затєвахіна, 14), відбудеться прес-конференція на тему: «1025-річчя Хрещення Русі: святкові заходи у Києві».

У прес-конференції візьмуть участь: голова Київської міської адміністрації Олександр Попов;

керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський Антоній (Паканич);

намісник Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря архімандрит Ісаакій (Андронік) - духовний опікун міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» http://dkr.kiev.ua

член правління МГО «День Хрещення Русі» Олексій Омельяненко;

рок-музикант, керівник міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олег Карамазов;

директор Інституту археології НАН України, академік Петро Толочко;

член Виконкому Національного Олімпійського комітету України, призер Олімпійських ігор Олександр Крикун.

Учасники прес-конференції розкажуть про всі заходи, які відбудуться в столиці в рамках святкування ювілею Хрещення Русі, про новий, міжнародний формат святкування, про грандіозний святковий концерт на Хрещатику, та дадуть відповіді на запитання журналістів.

Акредитація для ЗМІ: anna_osa@mail.ru, моб. +38 (067) 336-33-77. Контактна особа - Анна Горпинченко.

До місця проведення прес-конференції буде організовано доставку. Відправлення автобусом 11 червня о 10.00 від інформаційного агентства УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4). З Голосієво на вул. Хрещатик автобус вирушить після завершення заходу.

Також у Свято-Покровський Голосіївський монастир можна дістатися самостійно від станції метро «Голосіївська». Графік руху монастирських автобусів тут http://goloseevo.com.ua/?page_id=374

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

Починаючи з 2007 року традицію щорічного святкування Дня Хрещення Русі ініціювала і проводить Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі».