У Харкові капітана і підполковника міліції піймали на торгівлі наркотиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомили прокурор Харкова Євген Попович та заступник начальника Управління СБУ в Харківській області Віктор Коломієць.

За словами Поповича, 11 червня працівники прокуратури та СБУ затримали двох співробітників міліції – капітана та підполковника міліції віком 34 та 35 років. Їх підозрюють у збуті на території Харкова сильнодіючих наркотичних речовин та психотропних речовин – трамадолу та MDPV.

Прокурор зазначив, що в правоохоронців вилучено 7 тис. пігулок трамадолу та 500 г синтетичного сильнодіючого психотропного препарату MDPV. За приблизними підрахунками, вартість вилучених наркотиків становить 200 тис. грн.

Попович повідомив, що матеріали справи зареєстровані ЄРДР ще у квітні 2013 року, однак правоохоронці протягом двох місяців вели негласні слідчі дії та документували факти торгівлі. «Протягом двох місяців до моменту реалізації нами, слідчими прокуратури, процесуальним керівником, оперативними співробітниками Служби безпеки проводилися необхідні заходи до моменту присікання дії», - сказав він.

У свою чергу Коломієць зазначив, що затримані співробітники міліції особисто вилучали наркотичні речовини, під час виконання своїх службових обов’язків, «але не оформлювали за встановленим процесуальним порядком, а приховували їх за місцем проживання своїх рідних».

Зараз міліціонерам пред’явлено повідомлення про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 307 (збут особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин) КК України та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою та службовими повноваженнями працівником правоохоронних органів) КК України. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Прокуратура клопотатиме перед судом про обрання стосовно міліціонерів міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз підозрювані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.