Колобов: У 2013 році зростання ВВП України становитиме 1-1,5%

«За нашими прогнозами, як ми бачимо ситуацію, з тими темпами, якими ми зараз розвиваємося - від 1 до 1,5%», - відповів міністр на питання журналіста щодо зростання ВВП України цього року.

«Ви чудово розумієте, що наша економіка в тіні. За останні 2 роки зменшуються ставки податків, а надходження до бюджету - зростають, хоча математично ці два вектори мають бути паралельними. Треба стимулювати такими нововведеннями, щоб економіка виходила з тіні», - сказав Колобов. За його словами, навіть за поточним бюджетом у країни є можливість виконати заплановані доходи, навіть якщо ситуація в економіці буде не такою, як очікувалося. Як повідомив міністр, в Україні можлива ситуація, коли при перегляді бюджету в частині макроекономічних показників дохідна і витратна частини не змінюються. «Найголовніше, щоб дефіцит не збільшувався», - сказав Колобов.