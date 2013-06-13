Арбузов сподівається скоротити дефіцит платіжного балансу до 7% ВВП

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов на конференції «ABC: Ukraine & Partners».

«Цього року ми очікуємо скорочення дефіциту поточного рахунку до рівня близько 7% ВВП», - сказав Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України в січні-квітні 2013 року становив 2,747 млрд дол., тоді як за підсумками січня-квітня минулого року дефіцит платіжного балансу становив 61 млн. дол. Дефіцит поточного рахунку в січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротився на 20% - до 2,428 млрд дол. Профіцит фінансового рахунку в січні-квітні поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 74% - до 1,6 млрд дол. Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизився на 6,1% - до 1,649 млрд дол.