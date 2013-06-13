У Міненерго чекають, коли в Росії з'являться нові імпортери газу

Про це заявив глава відомства Едуард Ставицький журналістам у четвер, повідомляє РІА Новости.

"Ми розраховуємо, що на території Росії будуть і інші постачальники. По-перше, це компанія Ostchem, яка вже включена в баланс, і я вважаю, що з'являться і інші постачальники", - сказав Ставицький.

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Згідно затвердженого урядом прогнозного балансу надходження та розподілу газу на 2013 рік, Україна планує в поточному році імпортувати 27,3 мільярда кубометрів природного газу. Надходження від "Газпрому" складуть 18 мільярдів кубометрів, від Ostchem - 8 мільярдів кубометрів, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading - 1,3 мільярда кубометрів.

Власний видобуток газу запланований в обсязі трохи більше 22 мільярдів кубометрів. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 мільярдів кубів.