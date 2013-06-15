Чиновник хотів $30 тисяч хабара за оформлення документів на землю
12:21, 15 червня 2013Суспільство
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На Дніпропетровщині чиновник вимагав 240 тис. грн хабара за оформлення документів на земельну ділянку.
Хабарника затримали на гарячому
У Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження стосовно посадовця районного управління Державного земельного агентства, який через посередника вимагав 240 тис. грн хабара від місцевого жителя за сприяння в оформленні та видачі акту на право власності ділянкою площею 0,2 га.
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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, хабарника затримано під час отримання частини коштів в сумі 120 тис. грн.
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