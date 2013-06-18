Freedom House: В Україні - гібридна демократія

20:22, 18 червня 2013
Суспільство
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Україна, за оцінкою Freedom House, є державою з гібридною демократією.

Україна є перехідною країною з низьким рівнем демократії.

Таку оцінку за результатами свого звіту "Нації у транзиті 2013" зробила неурядова організація Freedom House.

За оцінками організації, під час виборів до Верховної Ради у жовтні 2012 року в Україні використовувався адміністративний ресурс та непрозорі схеми фінансування партій.

В результаті Україна отримала рейтинг між 4,00-4,99 балів із 7,00 балів, які є індикатором найбільш низького рівня демократії. Це означає, що Україна належить до так званих гібридних режимів.

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Росія отримала 6,21 бал і є консолідованим авторитарним режимом.

Білорусь - 6,71 бал і також належить до цієї групи країн.

Водночас Латвія та Польща є консолідованими демократіями - 2,07 і 2,18 балів відповідно.

Звіт Freedom House охоплює 29 країн колишнього СРСР і соціалістичного табору. Основними критеріями для визначення стану демократії служать дані про хід виборчого процесу, рівень корупції, свободу преси, центральну та місцеву влади, громадянське суспільство та систему правосуддя.

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