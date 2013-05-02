Freedom House: Україну за рівнем свободи прирівняли до Замбії і Південного Судану

Про це повідомила правозахисна організація Freedom House («Дім Свободи») зі США в оприлюдненому в середу звіті. Ці три держави стали останніми в цій категорії з рейтингом у 60 балів, далі йдуть «не вільні» країни, повідомляє Радіо Свобода.

2012 року рейтинг України впав іще на один бал порівняно з 2011-м, коли вона втратила відразу три бали, повідомили правозахисники. За їхніми словами, це спричинила минулого року, зокрема, політизована природа отримання ліцензій на цифрове мовлення, через яку ціла низка незалежних станцій втратила свої ліцензії. Крім того, минулого року в державних засобах інформації відбувалися зловживання на користь владної Партії регіонів під час парламентських виборів, а також нарощування загроз і нападів на журналістів у передвиборний період.

Як мовиться у звіті, Україна перебуває серед країн, які йдуть авторитарним курсом.

Загалом у світі рівень свободи слова впав 2012 року до найнижчого рівня майже за десятиліття, наголосили правозахисники. Негативні тенденції виявлені в усіх регіонах світу, заявила директор проекту Карін Дойч Карлекар.

Найгірше становище у світі – в Північній Кореї і Туркменистані (96 балів); буквально на сусідніх найнижчих позиціях – Узбекистан і Білорусь.

Грузію, теж «частково вільну» з 49 балами і 96–104-м місцями, і Вірменію, «не вільну» з 61 балом і 134–139-м місцями, похвалили за значні поліпшення. Натомість за погіршення розкритикували Азербайджан («не вільний», 82 бали, 177–188-е місця).

Викликала велике занепокоєння і Росія («не вільна», 81 бал, 176-е місце), де влада, як наголосили правозахисники, має майже повний контроль над телебаченням, радіо і друкованою пресою.

Перші два найкращі місця поділили Норвегія і Швеція з 10 балами, наступні три з 11 балами – Бельгія, Нідерланди і Фінляндія.

Freedom House поділяє країни і території світу за рівнем свободи на «вільні» (0–30 балів), «частково вільні» (31–60 балів) і «не вільні» (61–100 балів).