Азербайджан відмовився прийняти Україну в проект газопроводу TANAP

Про це пише КоммерсантЪ-Украина з посиланням на заяву міністра промисловості й енергетики Азербайджану.

Вчора міністр промисловості й енергетики Азербайджану Натіг Алієв заявив, що країна не зацікавлена ​​в участі України в проекті будівництва Трансанатолійського газопроводу. "Трансанатолійський газопровід - це газопровід країн-учасників і виробників газу. Я просто не бачу доцільності участі України. Адже країна - не виробник газу, а газопровід не проходить по її території", - пояснив він.

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Про намір України брати участь у будівництві Трансанатолійського газопроводу восени минулого року заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За словами тодішнього голови Міненерго Юрія Бойко, Україна вела переговори про передбачувану участь у проекті TANAP з Туреччиною та Азербайджаном з можливою поставкою газу по цьому трубопроводу до Болгарії, а потім через територію Румунії в Україну.

"Ми маємо переконливі аргументи, адже практично вся інфраструктура, починаючи від Туреччини і до наших кордонів - вже готова. Більше того, Україна має на кордоні з ЄС газові сховища, які можуть бути основою для цього майбутнього газопроводу", - сказав тоді пан Бойко. Посол України в Туреччині Сергій Корсунський тоді заявляв, що країна підтримує входження України до проекту і залишилося тільки переконати Азербайджан.

У Міненерго заяви Азербайджану офіційно не коментують.

Нагадаємо, Азербайджан і Туреччина в грудні 2011 року підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу. Трубопровід протяжністю близько 2000 км планується прокласти з Азербайджану через Грузію до Туреччини і далі до країн Європи.

Його пропускна здатність на першій стадії складе 16 млрд кубометрів газу на рік, з яких 6 млрд кубометрів будуть використовуватися турецькими споживачами, а 10 млрд кубометрів - поставлятися в європейські країни. На другому етапі планується збільшення обсягу поставок до 24 млрд кубометрів.

Введення газопроводу в експлуатацію заплановане на 2017 рік і буде приурочений до початку видобутку газу на другій черзі азербайджанського родовища Шах-Деніз. За попередніми оцінками, вартість проекту - $ 5-6 млрд.