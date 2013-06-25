На Чернігівщині водій наїхав на групу людей: 11 поранених

Як повідомили УНІАН у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 червня, о 15.40 поблизу с. Мала Дівиця Прилуцького району, на 141 км автошляху Чернігів – Пирятин.

На тему: Суд заарештував на два місяці винуватця трагічного ДТП у Сумах

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2171 не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які стояли на узбіччі і очікували закінчення ремонту автобусу. Внаслідок ДТП 11 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.