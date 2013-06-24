Суд заарештував на два місяці винуватця трагічного ДТП у Сумах

35-річного Олександра Блінніка, який увечері в п'ятницю, 21 червня, здійснив резонансне ДТП на вулиці Харківській обласного центру, і заарештував водія на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні суду не було ні родичів затриманого водія, ні рідних загиблих, оскільки останні сьогодні ховають жертв ДТП.

Підслідний Бліннік провину свою в ДТП повністю визнав, зазначивши, що усвідомив її і розкаюється, пообіцявши при цьому надавати допомогу сім'ям загиблих і потерпілим. Він також розповів, що сів за кермо, випивши перед цим на радощах 300 грам горілки, так як дізнався про вагітність дружини. У центр міста поїхав, щоб поїсти в кафе, коли повертався, то потрапив у яму, не впорався в керуванням і врізався в зупинку.

Також з'ясувалося, що Бліннік раніше був осуджений не за вбивство, а за розбій, в результаті якого одна людина загинула. Після 12-річної відсидки він звільнився з колонії в січні 2013 року.

У даний час Бліннік підозрюється у скоєнні ДТП з тяжкими наслідками за статтею 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері 21 червня в центрі міста іномарка знесла зупинку громадського транспорту разом з магазином, в результаті чого двоє людей загинули і троє отримали травми. На місці аварії відразу зібралося кілька сотень людей, серед яких звучали заклики до самосуду. В цей же час водія іномарки сховали в патрульній машині, яку оточили кілька десятків співробітників міліції. Після ДТП правоохоронці продемонстрували журналістам водійське посвідчення особи, затриманої на місці аварії. Документ виданий на ім'я Олександра Блінніка, 1978 року народження. З'ясувалося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Губернатор Сумської області Юрій Чмирь взяв розслідування резонансного ДТП під особистий контроль. Влада Сум вже демонтувала зупинку громадського транспорту, на якій протягом місяця двічі відбувалися ДТП з постраждалими та людськими жертвами.