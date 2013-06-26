У Лівії суд переніс розгляд апеляцій засуджених українців

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За даними МЗС, рішення про перенесення засідання було прийнято у зв’язку з тим, що засуджених не змогли доставити до суду через раптове погіршення безпекової ситуації.

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«За інформацією Посольства України в Лівії, через раптове погіршення безпекової ситуації засуджені не могли бути доставлені до місця проведення судового засідання. У зв’язку з цим було прийнято рішення про перенесення засідання на 3 липня», - йдеться в повідомленні.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС та Посольства України в Лівії, додали в Департаменті інформаційної політики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс поінформував, що у Лівії розпочалося судове засідання у справі 19 громадян України, яких звинувачують у співпраці з режимом Муаммара Каддафі.

“Судове засідання розпочалося, однак ми ще не маємо даних про його результати”, - сказав він сьогодні зранку.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців, двох росіян і трьох білорусів за пособництво режиму Каддафі. Засуджені заперечують висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.