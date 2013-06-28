Мисливці вимагають від облради не зривати сезон

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримали плакати з написами «Мисливцям – угіддя, рибалкам – водойми, громаді – бюджет», «Сьогодні гасла, завтра – страйк», «Шановні депутати, доля мисливців у ваших руках», «Рядові мисливці мають право на полювання».

Деякі пікетувальники прийшли під стіни облради з мисливськими собаками.

Під час виступів члени УТМР наголошували, що через недієздатність обласної ради може бути зірвано сезон полювання, оскільки обласна рада як власник угідь досі не прийняла рішення щодо режиму їх використання.

«У 1998 році облрада на 15 років закріпила межі мисливських підвідомчих угідь, які обслуговуються єгерською службою та членами УТМР. 22 липня термін експлуатації цих угідь завершується. Ми вже давно подали усі необхідні документи, включно з експертними висновками та дозвільними рішеннями сесій райрад, щоб облрада вкотре прийняла рішення по угіддях, однак депутати не засідають. Без цього рішення під загрозою опиняється функціонування угідь, робота єгерської служби, мисливцям доведеться їхати на полювання в сусідні області, а це не всім по кишені», – зазначив у розмові з кореспондентом УНІАН голова Тернопільської районної організації УТМР В’ячеслав Веселяк.

Під час пікету члени УТМР прийняли звернення до керівництва та депутатів обласної ради з вимогою провести сесію і вирішити їхнє питання.

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Як повідомляв УНІАН, з грудня 2012 року через відсутність кворуму не відбуваються сесії облради. Представники опозиційних фракцій блокують роботу сесій, оскільки впродовж двох років не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року. В основному, це депутати від ВО «Свобода».

11 лютого 2013 року ЦВК розпустила попередню обласну ТВК як бездіяльну, оскільки вона впродовж двох років не ввела нових депутатів облради. Замість неї 13 лютого було створено нову ТВК, яка мала до 18 лютого ввести нових депутатів. Більшість голосів у новому складі ТВК мають представники Партії регіонів, Народної партії та Компартії. Вони не приходять на засідання ТВК, блокуючи роботу комісії.

Через те, що не відбуваються сесій облради досі не прийнято бюджет області на 2013 рік.

21 червня погоджувальна рада за участю представників Тернопільської фракції обласної ради закликала в. о. голови ради Сергія Тарашевського скликати сесію на 2 липня.