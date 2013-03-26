У Тернополі Свобода і ПР звинувачують одна одну у зриві засідань облради і ТВК

У Тернополі ВО “Свобода” та Партія регіонів закликають одне одного виконати домовленості й забезпечити присутність своїх однопартійців на сесії обласної ради та засіданні обласної територіальної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі сесія та засідання ТВК не можуть відбутися через брак кворуму.

На сесії після обіду зареєструвалося спочатку 43, а потім 59 із необхідних 61 депутата, а на засіданні ТВК 8 із необхідних для кворуму 9 членів комісії.

“Ми делегували своїх представників від Партії регіонів, гарантуючи, що їх не будуть блокувати і їхньому добробуту нічого не загрожує. Тільки одна людини в Києві, а двоє були на роботі то вони і прийшли. Ми свої домовленості виконали”, - сказав під час виступу депутатів облради заступник голови Партії регіонів в області Петро Гоч.

Водночас, голова фракції ВО “Свобода” Марія Чашка зауважила, що представники “Свободи”, попри заметені дороги, приїхали на сесію.

“Ми є чесними і відповідальними і тримаємо своє слово. Водночас закликаємо представників Партії регіонів та Блоку Литвина як і "БЮТ-Батьківщина" делегувати своїх представників на засідання ТВК”, - сказала М.Чашка.

Тим часом, як повідомив голова обласної ТВК Микола Крук, наразі на засіданні є 8 з 17 членів комісії.

“Є двоє з Партії регіонів, по одній людини з “Фронту Змін” та “Громадянської позиції” двоє - з “Народного руху” та двоє - з БЮТ. Натомість, немає трьох представників з “Народної партії”, одного представника БЮТ, який зараз десь в області, представниці “Свобода”, яка перебуває на лікуванні в Києві, одного представника Партії регіонів, та трьох членів Компартії. Одна з них сьогодні відзначає 50 років, тому вона відсутня, з чим ми її і вітаємо”, - сказав М.Крук.

Наразі депутати облради очікують початку роботи територіальної виборчої комісії.

Водночас виконуючий обов’язки голови тернопільської ради Сергій Тарашевський закликав колег розпочати засідання першими.

“Пропоную почати роботу з нашого боку, щоб почалася з їхнього”, - сказав С.Терашевський.

Однак, наразі чисельність зареєстрованих депутатів облради як і членів ТВК не змінюється, відповідно обидва засідання не можуть розпочатись через брак кворуму.

Як повідомляв УНІАН, представники опозиційних фракцій блокують роботу сесій, оскільки впродовж двох років так і не було введено 19 депутатів замість тих, які стали депутатами інших місцевих рад після виборів 2010 року. В основному це депутати від ВО «Свобода».

Водночас засідання ТВК теж не відбуваються через брак кворуму. До складу ТВК входить 17 осіб. З них більше половини голосів – 9 – мають представники Партії регіонів, Народної партії та Компартії. На засідання не приходять 3 члени ТВК від Партії регіонів, 3 – від комуністів та 3 від Народної партії.

Сьогодні, 26 березня, зранку сесія облради знову не змогла розпочатися через брак кворуму. Після цього, провівши переговори, голова облдержадміністрації Валентин Хоптян та представники ВО «Свобода» домовилися про одночасний початок сесії та засідання ТВК сьогодні о 15.00.