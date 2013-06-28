"Свобода" бореться проти видобутку титану

Як повідомив УНІАН керівник Житомирської обласної організації ВО «Свобода» адвокат Сидір Кізін, суд не задовольнив апеляцію і залишив у силі рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 29 травня - скасувати рішення облради (№ 801 від 9 квітня) про заборону видобутку титану на території області компанією НАК Надра України.

За його словами, у суд на слухання даної справи прийшли його однопартійці, а також депутати Житомирської облради від "УДАР", КПУ та "Батьківщини".

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суду пікетували близько тридцяти жителів сіл Володарсько-Волинського району, де планується розробка титанових руд компанією НАК "Надра України". Пікет проходив під гаслами "Природа - наше багатство!", "Запобігти екологічній катастрофі!».

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Як повідомляв УНІАН, Житомирська обласна рада 7 червня 2012 року прийняла рішення №609 «Про надання погодження дочірньому підприємству «Національної акціонерної компанії «Надра України» «Житомирбуррозвідка» щодо отримання спеціального дозволу на видобуток титаново-ільмінітових руд на території Злобицького родовища Житомирської області.

Дане рішення викликало резонанс та ряд протестних акцій.

8 квітня 2013 р., після штурму пікетуючими будівлі Житомирської облради, депутати з третьої спроби скасували своє рішення по видобутку титанових руд.

Компанія НАК «Надра України» звернулася до суду і 29 травня Житомирський окружний адміністративний суд прийняв рішення по необхідність скасувати рішення обласної ради від 8 квітня 2013 року.

Депутати від ВО "Свобода" подали апеляційну скаргу на рішення Житомирського окружного адміністративного суду, оскільки вважають недопустимим, аби компанія НАК «Надра України» отримала дозвіл на видобуток та розробку титаново-ільмінітових руд на території області.