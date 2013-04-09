Житомирська облрада після штурму скасувала дозвіл на видобуток титанових руд

Після штурму будівлі облради мітингувальниками, Житомирська облрада прийняла рішення про скасування свого рішення від 7 червня 2012 року про скасування дозволу компанії НАК "Надра України" на видобуток ільменіт-титанових руд на території Злобицького родовища.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні, 9 квітня, на сесії Житомирської обласної ради проголосував 81 депутат із 97 присутніх (загалом у Житомирській облраді 112 депутатів - УНІАН), в тому числі - фракція Партії регіонів, яка раніше голосувала «проти».

Учасники акції протесту проти розробки в області ільменіт-титанових родовищ намагалися увірватися у приміщення Житомирської ОДА та розбили скло.

Після штурму будівлі мітингувальниками, голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський провів нараду з керівниками депутатських фракцій, які прийняли рішення повернутися до розгляду проблемного питання видобутку ільменіт-титанових руд на території області.

Губернатор області Сергій Рижук закликав однопартійців підтримати рішення про скасування дозволу НАК «Надра України». «Я звертаюся до своєї фракції, в першу чергу: ми бачимо, що питання з економічної площини перейшло в політичну», - сказав С.Рижук.

Перед цим депутати від опозиції запропонували внести до порядку денного сесії облради питання про недовіру голові Житомирської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, близько двохсот прихильників Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода", обласних організацій політичних партій "Батьківщина" та "УДАР" з партійною символікою пікетували сесію обласної ради, вимагаючи скасувати її рішення від 7 червня 2012 № 609 «Про надання погодження дочірньому підприємству «Національної акціонерної компанії «Надра України» «Житомирбуррозвідка» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами", яким передбачається видобуток ільменіт-титанових руд на території Злобицького родовища Житомирської області.

Житомирська облрада на своєму сьогоднішньому засіданні відклала розгляд питання про скасування дозволу на видобуток ільменіт-титанових руд до травня. Учасники мітингу проти розробки в області ільменіт-титанових родовищ після прийняття даного рішення, намагалися прорватися в будинок Житомирської ОДА через кордон міліції та охорону.

До пікетувальників виходили депутати, голова Житомирської ОДА Сергій Рижук та голова Житомирської облради Йосип Запаловський, аби вислухати вимоги пікетуючих. Учасники пікету зустріли їх вигуками "Ганьба!".