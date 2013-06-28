Експерти вважають зниження державного боргу тимчасовим

«Зниження боргу в травні - одиничний випадок. Програма Мінфіну передбачає лише зростання держборгу. Насправді, прямий держборг зріс, але зниження гарантованого державного боргу виявилося більш істотним, що й призвело до зниження загальної суми держборгу в травні», - прокоментував керівник аналітичного департаменту інвестиційної групи "Арт Капітал" Ігор Путилін. За його словами, зниження гарантованого боргу відбулося за рахунок зниження суми заборгованості перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Керівник департаменту цінних паперів «Першого українського міжнародного банку» Марина Трегубенко також вважає, що зниження державного боргу в травні відбулося в результаті планового погашення по кредиту МВФ, при цьому Україна не робила нових запозичень на зовнішніх ринках шляхом розміщення єврооблігацій. «Говорити про переломлення тенденції зростання державного боргу в поточних економічних умовах навряд чи доводиться. Економіка стагнує, динаміка доходів бюджету буде слабкою, тому дефіцит бюджету і надалі фінансуватиметься за рахунок запозичень. На нашу думку, розмір державного боргу на кінець року не перевищить граничний показник, закладений у держбюджет України на 2013 рік (483 млрд грн)», - прогнозує експерт.

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій також пояснює скорочення державного боргу виплатами МВФ. «На відміну від попередніх місяців, цього разу виплату не вдалося рефінансувати на зовнішніх ринках. Цю динаміку не можна назвати позитивною або переломом тренда. Уряд має велике бажання брати в борг, чим він активно і займається, але тепер уже на внутрішньому ринку», - пояснює експерт. За його оцінками, перспективи зовнішніх запозичень залишаються туманними, оскільки на тлі розмов про згортання програми кількісного пом'якшення в США почався відплив капіталу з ринків, що розвивалися. «На тлі проблем бюджету, що зростають, ми чекаємо активних запозичень Мінфіну на внутрішньому ринку. До кінця року ми прогнозуємо, що держборг перевищить 38% ВВП», - прогнозує експерт.

«Тільки за травень погасили 1,4 млрд дол. МВФ, без урахування відсотків. Борги завжди легко брати, і складно віддавати. З іншого боку, якщо погасити всі борги МВФ, то можна й обійтися без підвищення тарифів ЖКГ для населення», - прокоментував президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за травень 2013 року знизилася на 656 млн дол., або на 0,95%, - до 68,579 млрд дол. За січень-травень поточного року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,084 млрд дол., або на 6,33%. У гривневому еквіваленті в травні загальна сума державного боргу знизилася на 5,239 млрд грн, або на 0,95% - до 548,154 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.